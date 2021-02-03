Вторая встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ пройдет в течение февраля

Вторая встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ Мгера Григоряна, Шахина Мустафаева и Алексея Оверчука по разблокировке коммуникаций в регионе пройдет в течение февраля. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Мгера Григоряна.

«Вторая встреча вице-премьеров Армении, России и Азербайджана состоится в течение февраля», - сообщили в пресс-службе.

Решением вице-премьеров созданы две экспертные подгруппы. В их состав с армянской стороны войдут представители Службы национальной безопасности, МИДа, министерства экономики, министерства территориального управления и инфраструктур, а также Комитета государственных доходов.

Первое заседание вице-премьеров состоялось 30 января в Москве.