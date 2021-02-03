В Армении будет создана единая система социальных услуг

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект о внесении изменений и дополнений в законы «О социальной поддержке», «Об органах системы государственного управления» и «О государственных пенсиях».

Как сообщает Арменпресс, основной целью изменений является внедрение продуктивных механизмов реализации политики правительства в сфере социальной защиты, в частности, системы интегрированных социальных услуг, которая должна основываться на единой системе оценки социальных нужд.

Будет создан интегрированный государственный офис социальных услуг, который предполагает из действующих сегодня 4 структур – социальная служба, система семейных пособий, сфера инвалидности и занятости – объединить три последние, за исключением социальной службы по линии компонента пенсий.

Планируется, что система будет внедрена с 1 апреля 2021 года.