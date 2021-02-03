Уровень воды озера Севан по сравнению со 2 февраля прошлого года остается высоким на 10 см

2 февраля 2021 года уровень воды озера Севан находился на черте 1 900 метров 52 сантиметра над уровнем моря.

Как сообщили Арменпресс в службе “Армгидромет”, 2 февраля прошлого года, уровень воды озера Севана находился на черте 1 900 м 42 см над уровнем моря. В период с января по 2 февраля текущего года по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 11 млн 136 000 кубометров воды. Реки, впадающие в озеро Севан, сейчас в маловодном зимнем сезоне.

Хосров Хлгатян