На данный момент в Армении временно проживают более 20 000 граждан Арцаха. Все они обеспечены временным жильем.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании НС Армении сказал министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

“На данный момент более 20 000 граждан из сданных территорий Арцаха временно проживают на территории Армении. Однако должен признать, что с первого дня войны нет ни одного арцахца, который не имел бы временного жилья. Если даже бывают такие случаи, Министерство труда и социальных вопросов имеет соответствующие структуры, в которых они обеспечивается временным жильем”, - сказал министр

По словам Аракеляна, расходы на временное проживание в Армении компенсируются.