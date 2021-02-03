У здания НС “Движение за спасение Родины” проводит акцию протеста: проспект Баграмяна перекрыт

У здания Национального собрания Армении проходит акция протеста против ряда законопроектов, включенных в повестку заседания Парламента 3 февраля. Как сообщает Арменпресс, по словам председателя молодежной организации РПА Айка Мамиджаняна, перед страной стоят гораздо более судьбоносные задачи, однако Национальное собрание решило на внеочередном заседании обсуждать законопроект о создании судов арестов.

Участники акции протеста также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В настоящее время правоохранители предпринимают меры для урегулирования движения транспорта.

Арменпресс в полиции пытается выяснить, есть ли задержанные, поскольку участников акции для восстановления общественного порядка, устранения препятствий для передвижения людей правоохранительные органы усаживают в припаркованные полицейские машины.

Участники акции решили прошествовать к Площади Республики.

Парламент на внеочередном заседании обсуждает ряд законопроектов, в частности, О внесении дополнений и изменений в Судебный кодекс Республики Армения и в смежный с ним пакет законопроектов, согласно которому должны быть созданы специальные суды для контроля досудебного производства и расследования коррупционных преступлений.