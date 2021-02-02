Докладчики Европарламента по Армении и Азербайджану призывают Баку к возвращению пленный

Депутат Европарламента, глава делегации по Южному Кавказу Марина Кальюранд, постоянный докладчик Европарламента по Армении, депутат Андрей Ковач и постоянный докладчик Европарламента по Азербайджану, депутат Зеляна Зовко выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули необходимость возобновления переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.

«Прошлогодняя война между Арменией и Азербайджаном была ужасной человеческой трагедией.

Мы приветствуем тот факт, что ситуация стабилизировалась после соглашения от 9 ноября 2020 года и что - помимо прискорбных, но единичных инцидентов - режим прекращения огня соблюдался, но для достижения столь необходимого примирения необходимо гораздо больше.

Переговоры о прочном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и о будущем правовом статусе региона по-прежнему актуальны. Мы призываем обе стороны четко и публично подтвердить свою готовность вновь участвовать в процессе, возглавляемом сопредседателями Минской группы и основанном на базовых принципах группы, с которыми они сами согласились и которые отражают принципы Заключительного Хельсинкского акта - неприменения силы, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов.

В то время, когда новая администрация США привнесла новый импульс, мы твердо подтверждаем неизменную поддержку Европейского парламента - и, по сути, Европейского союза - этому процессу и этим принципам.

Полное выполнение соглашения о прекращении огня является необходимым первым шагом, и вызывает сожаление тот факт, что обмен военнопленными еще не был полностью осуществлен. Мы приветствуем освобождение на прошлой неделе нескольких армянских военнослужащих, захваченных после окончания боевых действий, и призываем Азербайджан освободить остальных, чтобы можно было восстановить доверие.

Мы также настоятельно призываем стороны обеспечить полностью беспрепятственный доступ международных организаций для оказания гуманитарной помощи и защиты культурного наследия. Эти проблемы еще больше подчеркивают необходимость возобновления многосторонних усилий в поддержку поиска прочного решения конфликта», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении.