Оборот в сфере общественного питания сократился: что предпримет бизнес, что предлагают специалисты

Увеличение рабочих дней и часов, активация услуг доставки, обновление меню и т. д. Бизнес организации общественного питания работает в разных направлениях, пытаясь восстановиться после войны.

Семья сирийских армян Джапакджурян переехала в Армении много лет назад из-за войны в Сирии. Здесь они начали свой бизнес, открыв ресторан быстрого питания с широким выбором лахмаджо. Поначалу было много трудностей, но постепенно они выходили на правильный путь. Они успешно работали до эпидемии. Эпидемия 2020 года и война сильно ударили по бизнесу. Сначала были трудности с арендой места, потом они переехали на новое место, попытались активизировать бизнес там, а потом началась Арцахская война.

«Сложившаяся ситуация повлияла как на страну в целом, так и на наш бизнес. У нас значительно сократились клиенты и финансовые потоки. На некоторое время весь город застыл. Пробовали активировать доставку, такая услуга у нас и раньше была, пересматриваем меню. Если честно, у нас сейчас тяжелый этап”, - признался Арменпресс директор “Lahmajo Kayts Кайдс” Джапакджурян. По его словам, они уже использовали программы государственной поддержки, но есть много сложностей. Работают и по воскресеньям. Они надеются, что с возобновлением туристической активности, постепенно улучшится и их ситуация.

Ресторан “Баклажан”, расположенный на одной из центральных улиц Еревана, также находится в довольно непростом положении. Директор не захотел много говорить об этом, только сказал, что они на грани закрытия.

В отличие от двух вышеупомянутых заведений общественного питания, ресторан “Ako Sushi”, похоже, преодолел некоторые трудности. Директор ресторана Карина Аветисян сообщила нам, что на начальном этапе эпидемии количество посетителей уменьшилось. Так как до эпидемии в ресторане была служба доставки, то сложная ситуация была исправлена, когда было активировано направление доставки. “Люди уже чаще стали ходить в рестораны. Скажу, что в январе этого года, по сравнению с январем прошлого года, посещаемость стала восстанавливаться. Ситуация постепенно улучшается. Да, у нас даже бывают дни, когда все столы заняты. Доставка поддерживается, но многие люди предпочитают прийти и отведать на месте”, - сказала Карина Аветисян, подчеркнув, что они ради привлечения клиентов выступают с различными инициативами, активны в социальных сетях, устанавливают скидки.

В одном из ресторанов, организующих свадьбы и вечеринки, рассказали, что год был довольно сложным. Можно сказать, что они не работали с марта 2020 года, пытались заработать в сентябре, но все бронирования из-за войны были отменены. Они старались не увольнять сотрудников, работающие по ежедневной оплате, не получали денег, потому что ресторан был закрыт. По решению правительства, после снятия ограничения на количество людей в ресторанах наблюдается определенная положительная динамика, хотя сравнивать ее с картиной до эпидемии неверно. Обычно посетители стараются выбрать наиболее доступное меню, отдавая предпочтение экономному варианту. Еще одна проблема - подорожание товаров. Подорожала водка, рыбные изделия”.

Проблемы предприятий общественного питания, снижение товарооборота заметны и в цифрах. По данным Комитета государственных доходов, предоставленным Арменпресс, оборот в сфере организации общественного питания в 2020 году составил 118 миллиардов драмов, в 2019 году этот показатель составлял 229 миллиардов. В секторе около 4 500 предприятий.

Анна Гзирян

Фотографии Таевев Дурьян.

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