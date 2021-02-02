В ОДКБ заявили, что в 2021 году проведут около восьми крупных учений

Организация Договора о коллективной безопасности планирует в 2021 году провести около восьми крупных учений, большинство из них - на территории Таджикистана. Как передает Арменпресс, об этом заявил ТАСС во вторник генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Я могу сказать только о крупных, их около восьми у нас таких", - сказал Зась, отвечая на вопрос, сколько учений запланировано в этом году.

По словам генсекретаря, большая часть пройдет на территории Таджикистана, потому что эта страна председательствует в 2021 году. В частности, планируются крупные учения с коллективными силами оперативного реагирования, силами и средствами разведки и другими.

Зась также заявил, что Афганистан остается серьезным источником террористических угроз для региональной безопасности.

"Афганистан остается источником серьезной террористической угрозы. Во втором полугодии прошлого года там было совершено более 50 террористических актов, около 4 тыс. человек пострадали", - сказал он.

Генеральный секретарь организации отметил, что ОДКБ и НАТО сейчас не имеют никаких контактов, даже на рабочем уровне, поэтому речи о перезагрузке отношений не идет.

"Для того, чтобы перезагружать отношения, они должны быть. У нас сейчас с НАТО никаких контактов, взаимодействия нет, по сути дела. Даже на рабочем уровне. Поэтому говорить о перезагрузке не приходится", - сказал Зась.