Ваан Керобян с послом Нидерландов обсудил вопросы экономического сотрудничества

Министр экономики Республики Армения Ваан Керобян 2 февраля принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Якоба Схермерса, который является первым резидентом-послом своей страны в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

По словам посла, экономическое сотрудничество между Арменией и Нидерландами имеет серьезный потенциал для развития, и необходимо зафиксировать такие результаты, которые удовлетворят обе стороны.

Министр Керобян приветствовал открытие посольства Нидерландов в Ереване, отметив, что оно предоставляет новые возможности для развития сотрудничества между двумя странами.

Собеседники обсудили вопросы укрепления экономических связей между Арменией и Нидерландами, в частности, были обсуждены вопросы, касающиеся инвестиционной среды, сельского хозяйства и туризма Армении.

Николас Схермерс выразил готовность информировать нидерландские компании об инвестиционных возможностях Армении и активно работать в направлении стимулирования сотрудничества.

Стороны договорились посредством последовательных встреч выявлять те вопросы, проблемы и программы, решение и реализация которых будет способствовать углублению армяно-нидерландских экономических связей и росту товарооборота.