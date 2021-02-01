Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Как сообщает Арменпресс, информацию об этом подтвердила пресс-служба министерства здравоохранения.

Напомним, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова были в Ереване и передали Армении образцы вакцины «Спутник V». Пятнадцать человек были вакцинированы российской вакциной. На пресс-конференции в начале января заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян, которая также была в числе вакцинированных, сказала, что у пациентов, которые получили вакцину российского производства в Армении, не было зафиксировано осложнений.