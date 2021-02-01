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Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины «Спутник V»

Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины «Спутник V»

Минздрав Армении одобрил использование российской вакцины «Спутник V» против коронавируса. Как сообщает Арменпресс, информацию об этом подтвердила пресс-служба министерства здравоохранения.

Напомним, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова были в Ереване и передали Армении образцы вакцины «Спутник V». Пятнадцать человек были вакцинированы российской вакциной. На пресс-конференции в начале января заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян, которая также была в числе вакцинированных, сказала, что у пациентов, которые получили вакцину российского производства в Армении, не было зафиксировано осложнений.


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