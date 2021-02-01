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Серж Саргсян вылечился от COVID-19

Серж Саргсян вылечился от COVID-19

Результат теста на коронавирус (COVID-19) третьего президента Армении Сержа Саргсяна отрицательный. Как передает Арменпресс, об этом сообщил офис 3-го президента Армении.

«У президента Саргсяна нет никаких жалоб, он чувствует себя хорошо, с сегодняшнего дня перешел на полноценный рабочий режим», - говорится в заявлении.

Третий президент Армении Серж Саргсян заразился коронавирусом и с 17 января находился на карантине.


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