Южно-Кавказская железная дорога обновляет парк технологических машин

Компания Южно-Кавказской железной дороги приступила к обновлению парка технологической техники. На первом этапе три новых автомобиля марки УАЗ с высокой пропускной способностью были переданы севанской линии. Как передает «Арменпресс», компания сообщает, что до конца года планируется закупить 6 аналогичных автомобилей.

Необходимость в таком оборудовании обусловлена сложным рельефом железной дороги, а также тем, что рабочим приходится обслуживать железнодорожные пути в разных погодных условиях. Новые автомобили заменят автомобили 90-х годов выпуска, что значительно упростит рабочий процесс при сохранении норм безопасности.

При этом продолжается процесс обновления и подвижного состава. В конце 2020 года компания в рамках программы обновления грузового подвижного состава, закупила и привезла в Армению еще одну партию 70 вагонов. Они будут использоваться для экспортных и импортных перевозок.

Продолжится и процесс обновления подвижного состава парка железнодорожной техники.