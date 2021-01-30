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COVID-19: в Арцахе подтверждено 4 новых случая

COVID-19: в Арцахе подтверждено 4 новых случая

29 января в Арцахе было проведено 41 тестирование, по результатам которых подтверждены 4 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерства здравоохранения Республики Арцах.

«Зараженные люди являются контектерами различных ранее установленных очагов  вспышек. Специалисты ГНКО «Центр эпидемиологии и гигиены» Министерства здравоохранения Республики Арцах продолжают противоэпидемиологические мероприятия, а также проводят отбор образцов для тестирования у лиц, контактировавших с подтвержденным заболеванием.

Всего в Арцахе подтверждено 2326 случаев заболевания коронавирусом, 31 из которых закончился летальным исходом. В настоящее время 25 инфицированных получают стационарное лечение, а пациенты  с легкой формой  протекания  получают амбулаторное лечение на дому. Было проведено 19240 тестов», - сообщили в ведомстве, призывая следовать инструкциям Министерства здравоохранения, чтобы избежать новых вспышек и как  можно скорее побороть коронавирусную инфекцию.


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