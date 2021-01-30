В Капане подведены итоги рабочего визита вице-премьера Авиняна. Состоялось совещание

29 января вице-премьер РА Тигран Авинян посетил Сюникскую область, где состоялось заседание межведомственной рабочей группы, созданной для выявления и оперативного реагирования на возможные проблемы, возникающие в результате реализации положений трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, а также с целью координации работы, проводимой в Сюникской области Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в аппарате вице-премьера Республики Армения, Авинян сказал:

«Уважаемые коллеги, сегодня мы столкнулись сосложной ситуацией, когда существующие проблемы носят не только социально-экономический характер, но касаются прежде всего безопасности. Их решение требует безотлагательности, а также максимальной точности. Встречи и наблюдения, которые у нас были в течение дня, дали более полную картину того, какие вопросы стоят на повестке дня, детали которых мы теперь должны всесторонне обсудить. Однако, пользуясь этой возможностью, я хотел бы подтвердить, что центральное правительство поддерживает Сюник во всех отношениях и в решении всех вопросов. Более того, правительство уже приступило к разработке и реализации конкретных экономических мер, которые позитивно изменят ситуацию и в то же время обеспечат решениенаболее насущных вопросов».

В течение дня вице-премьер посетил общины Горис, Воротан, Шурнух и Капан, на месте ознакомился с ситуацией, с социально-экономическими условиями и условиями безопасности. С жителями поселков обсуждались вопросы, требующие безотлагательного и долгосрочного решения, намечены пути их решения.

Итоги рабочего визита Тиграна Авинянабыли подведены в Капане, где состоялось заседание вышеупомянутой межведомственной рабочей группы. Вице-премьер представил результаты обсуждений с жителями общинВоротан и Шурнух, согласно которым будут построены новые дома для семей, потерявших жилье. Работы начнутся на следующей неделе. Каждому члену семьи, потерявшейжилье, будет предоставлено единовременное пособие в размере 300 тысяч драмов. Кроме того, доокончания строительства жилья, как минимум, в течение 6 месяцев каждый член этих семей также будет получать по 68 тысяч драмов.

В ходе встречи был подробно затронут весь комплекс проблем, существовавших до начала боевых действий, а также возникших в результате ее, включая меры безопасности, проведение сельскохозяйственных работ, организацию защиты населения. По организации и графику работы были даны соответствующие инструкции.