По траектории истории
11:00, 31 Январь, 2021
31 января 1924 года СССР принял свою первую Конституцию.
- 31 января 1953 г. в результате наводнения на побережье Северного моря погиб 2551 человек и около 100 000 остались без крова.
- 31 января 1968 года самое маленькое островное государство в мире — Науру, провозгласило независимость.
- 31 января 1981 года родился Джастин Тимберлейк, популярный американский певец и актер, обладатель 4 премий "Эмми" и 9 премий "Грэмми".
- 31 января 1715 года родился Клод Адриан Гельвеций, французский философ-материалист (ум. 1771).
- 31 января 1890 года родился Карел Чапек, выдающийся чешский писатель-прозаик, драматург (умер в 1928 году).
М. А.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен