По траектории истории

31 января 1924 года СССР принял свою первую Конституцию.

- 31 января 1953 г. в результате наводнения на побережье Северного моря погиб 2551 человек и около 100 000 остались без крова.

- 31 января 1968 года самое маленькое островное государство в мире — Науру, провозгласило независимость.

- 31 января 1981 года родился Джастин Тимберлейк, популярный американский певец и актер, обладатель 4 премий "Эмми" и 9 премий "Грэмми".

- 31 января 1715 года родился Клод Адриан Гельвеций, французский философ-материалист (ум. 1771).

- 31 января 1890 года родился Карел Чапек, выдающийся чешский писатель-прозаик, драматург (умер в 1928 году).

М. А.