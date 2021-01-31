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По траектории истории

По траектории истории

31 января 1924 года СССР принял свою первую Конституцию.

-  31 января 1953 г. в результате наводнения на побережье Северного моря погиб 2551 человек и около 100 000 остались без крова.

-   31 января  1968 года самое маленькое островное государство в мире — Науру,  провозгласило  независимость.

-  31 января 1981 года родился Джастин Тимберлейк,  популярный американский певец и актер, обладатель 4 премий "Эмми" и 9 премий "Грэмми".

- 31 января 1715 года родился  Клод Адриан Гельвеций, французский философ-материалист  (ум. 1771).

- 31 января 1890 года родился  Карел Чапек, выдающийся чешский  писатель-прозаик, драматург  (умер в 1928 году).

М. А.


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