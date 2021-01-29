Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

ФАО предоставит пострадавшим в результате карабахского конфликта армянам экстренную помощь

ФАО предоставит пострадавшим в результате карабахского конфликта армянам экстренную помощь

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустила программу экстренной помощи Армении, чтобы помочь уязвимым группам, пострадавшим в результате нагорно-карабахского конфликта. 

Как сообщает Арменпресс, помощь будет предоставляться в виде сельскохозяйственных ресурсов, таких как корм, оборудование и материалы для строительства временных убежищ для перемещенных сельскохозяйственных животных.

«Программа важна, потому что она обеспечивает быстрый отклик, но в предстоящем сельскохозяйственном сезоне требуется дополнительная поддержка», - сказал представитель ФАО в Армении Раймонд Йеллен. 

Отмечается, что в результате карабахского конфликта вынужденные переселенцы, по разным оценкам, в Армению перевезли от 12 тыс до 55 тыс коров, от 60 тыс до 90 тыс голов мелкого рогатого скота.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации