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Замначальника ГШ ВС РФ проинформировал министра обороны Армении об итогах штабных переговоров

Замначальника ГШ ВС РФ проинформировал министра обороны Армении об итогах штабных переговоров

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян  29 января принял главу прибывшей в Армению с целью участия в штабных переговорах по всем направлениям двустороннего военного сотрудничества делегации, заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковника Сергея Истракова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Сергей Истраков проинформировал министра обороны Армении об итогах проделанной в ходе штабных переговоров работы и о дальнейших совместных программах.

Достигнута договоренность о продолжении двустороннего сотрудничества и обсуждений по намеченным направлениям, а также реализации предстоящих запланированных работ.


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