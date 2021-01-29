Замначальника ГШ ВС РФ проинформировал министра обороны Армении об итогах штабных переговоров

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 29 января принял главу прибывшей в Армению с целью участия в штабных переговорах по всем направлениям двустороннего военного сотрудничества делегации, заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковника Сергея Истракова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Сергей Истраков проинформировал министра обороны Армении об итогах проделанной в ходе штабных переговоров работы и о дальнейших совместных программах.

Достигнута договоренность о продолжении двустороннего сотрудничества и обсуждений по намеченным направлениям, а также реализации предстоящих запланированных работ.