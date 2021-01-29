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Для потерявших жилье жителей Шурнуха и Воротана будут построены новые дома

Для потерявших жилье жителей Шурнуха и Воротана будут построены новые дома

В рамках рабочего визита в Сюникскую область вице-премьер Армении Тигран Авинян провел встречи в общинах Воротан и Шурнух. Как сообщает Арменпресс, об этом Тигран Авинян написал на своей странице в Facebook.

«В результате обсуждений с жителями мы договорились, что будут построены новые дома для семей, потерявших свое жилье. Каждый член каждой семьи, потерявшей дом, получит единовременную помощь в размере 300 тыс драмов.Каждый член каждой семьи, потерявшей дом, будет получать 68 тыс драмов в месяц, как минимум в течение 6 месяцев, пока будут построены новые дома», - написал вице-премьер Армении.


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