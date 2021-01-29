В последнее время относительно Армии распространяются вымышленные материалы: Армия обороны

Армия обороны Республики Арцах выступила с заявлением, в котором отметила, что в последнее время в Интернете распространяются материалы, связанные с Армией, которые не имеют реальной основы, являются полностью надуманными и направлены на то, чтобы запятнать репутацию организации, выполняющей свою задачу в тяжелых послевоенных условиях. «Арменпресс» представляет заявление, распространенное пресс-службой Армии обороны Республики Арцах.

“В частности, различные пользователи Интернета распространили информацию о захвате 15 армянских солдат, информацию, касающуюся некоторых эпизодов 44-дневной войны, сдаче позиций после войны, имени командира N войсковой части полковника Гора Ишханяна.

Принимая во внимание восприимчивость людей к любым новостям, связанным с Армией, подтверждаем, что ни один военнослужащий не попадал в плен ни в этот, ни в предыдущие дни. Воинская часть, действующая под командованием Г. Ишханяна, выполняла поставленные задачи исключительно на основе приказов и указаний вышестоящего командования, в ходе боевых действий противнику не была сдана ни одна позиция, а отступление после войны (также с тех территорий, где были командные пункты и оборонительные сооружения) было обусловлено необходимостью соблюдения положений трехстороннего заявления.

Просим наших коллег и сограждан чуть ответственнее относиться к своим словам. Учитывая, что распространение подобных ложных слухов не способствует укреплению обороноспособности Родины”, - говорится в заявлении АО Арцаха.