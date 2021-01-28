5 пленных возвращаются в Армению
При посредничестве российской стороны, а также усилиями СНБ Армении 5 пленных возвращаются на Родину. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.
«Сегодня находящиеся в плену 62 наших военнослужащих поговорили по телефону со своими родственниками», - написал Авинян.
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