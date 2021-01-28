Злоумышленник застрелил сотрудницу бюро трудоустройства во Франции

Посетитель бюро по трудоустройству в городе Валанс на юго-востоке Франции застрелил сотрудницу этого учреждения. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал BFM, по сведениям которого вооруженный злоумышленник задержан.

Как выяснилось, этот же человек в тот же день ранил сотрудницу муниципального учреждения в соседней коммуне. После этого он совершил наезд на патрульную машину и был задержан. Мотивы 45-летнего преступника неизвестны. В полицейском досье сведений о нем нет. Ведется расследование.