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Злоумышленник застрелил сотрудницу бюро трудоустройства во Франции

Злоумышленник застрелил сотрудницу бюро трудоустройства во Франции

Посетитель бюро по трудоустройству в городе Валанс на юго-востоке Франции застрелил сотрудницу этого учреждения. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал BFM, по сведениям которого вооруженный злоумышленник задержан.

Как выяснилось, этот же человек в тот же день ранил сотрудницу муниципального учреждения в соседней коммуне. После этого он совершил наезд на патрульную машину и был задержан. Мотивы 45-летнего преступника неизвестны. В полицейском досье сведений о нем нет. Ведется расследование.


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