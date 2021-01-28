Apple зафиксировала рекордные показатели в I финквартале

Американская Apple зафиксировала рекордные показатели чистой прибыли в расчете на акцию и выручки в первом финансовом квартале благодаря высокому интересу к новой линейке iPhone, представленной компанией в октябре 2020 года, а также устойчивому спросу на другие ее продукты в период пандемии коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Квартальная выручка Apple впервые в истории компании превысила $100 млрд на фоне рекордных продаж iPhone, носимых устройств и цифровых сервисов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка за квартал, завершившийся 26 декабря 2020 года, увеличилась на 21%, до $111,44 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $103,27 млрд.

Чистая прибыль Apple в минувшем квартале выросла на 29%, до $28,76 млрд по сравнению с $22,24 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию составила $1,68 по сравнению с $1,25 годом ранее.

Квартальная выручка Apple от продажи iPhone повысилась на 17%, до $65,6 млрд (прогноз аналитиков - $59,53 млрд). Компания в преддверии праздничного сезона представила линейку из четырех смартфонов с поддержкой 5G.

"В прошедшем квартале мы зафиксировали двузначный рост в каждой из категорий, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов, - заявил главный финансовый директор Apple Лука Маэстри. - В результате наш операционный денежный поток был рекордным - $38,8 млрд, и мы вернули акционерам $30 млрд".

Компания выплатит дивиденды в размере $0,205 на акцию по итогам первого финквартала.