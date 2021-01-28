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Читальный зал библиотеки ЕГУ будет носить имя студента Геворга Аршакяна, погибшего в боях за Шуши

Читальный зал библиотеки ЕГУ будет носить имя студента Геворга Аршакяна, погибшего в боях за Шуши

Читальный зал филологических наук Ереванского государственного университета отныне будет носить имя студента, старшего лейтенанта Геворга Аршакяна, погибшего в боях за Шуши.

Как передает Арменпресс, это предложение представил председатель Студенческого совета Ереванского государственного университета Давид Апоян.

“Геворг учился на нескольких факультетах, на общем обсуждении с профессорско-преподавательским составом мы решили, что читальный зал библиотеки должен быть назван именем Геворга Аршакяна”, - сказал Апоян, добавив, что Геворга был образцом армянского студента, армянского сына, он был дружелюбным, жаждущим учебы и преданным сыном своей Родины.

Декан юридического факультета Гагик Казинян отметил, что при принятии этого решения ни у кого не было возражений.

“Очень трудно за такую короткую жизнь заслужить такое имя, оставить такой след, чтобы удостоиться такой чести, да и то в такой структуре, как Ереванский государственный университет. Это имя, заслуженное в 24 года, не оставило никаких сомнений в том, что Геворг, действительно был исключительным, даже среди более чем 15 000 наших студентов”, - отметил Казинян.

Выпускник факультета философии и психологии Ереванского государственного университета, выпускник юридического факультета, выпускник Военного университета им. Вазгена Саргсяна, старший лейтенант Геворг Аршакян погиб 7 ноября от ранения, полученного в ходе боев при обороне Шуши.
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