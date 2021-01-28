Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Дубае

Матч за звание чемпиона мира по шахматам, проводимый ФИДЕ состоится в Дубае.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ФИДЕ. Матч пройдет с 24 ноября по 16 декабря. Для действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена это будет 5-й матч за первенство мира.

Соперником Карлсена станет победитель турнира претендентов, который состоится в Екатеринбурге в апреле. Призовой фонд матча чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.

7 туров Матча претендентов на первенство мира по шахматам были перенесены из-за пандемии. В турнирной таблице два лидера: Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв, которые имеют по 4,5 очка. В турнире принимают участие 8 шахматистов: Фабиано Каруана, Дин Лижен, Аниш Гири, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв. Из-за пандемии победитель чемпионата мира Теймур Раджабов отказался от участия в турнире и попросил ФИДЕ отложить турнир. Его место в турнире занял Вашье-Лаграв.