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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Японии

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Японии

Землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Японского (Восточного) моря в 205 км севернее города Тоттори на острове Хонсю (Япония), сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:38 мск в четверг землетрясения имел координаты 37.35 градуса северной широты и 134.27 градуса восточной долготы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".


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