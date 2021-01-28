Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Японии

Землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории Японского (Восточного) моря в 205 км севернее города Тоттори на острове Хонсю (Япония), сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 03:38 мск в четверг землетрясения имел координаты 37.35 градуса северной широты и 134.27 градуса восточной долготы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".