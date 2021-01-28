Мгер Григорян коснулся повестки встречи с вице-премьерами России и Азербайджана

Повестка дня встречи вице-премьеров Армении, России и Азербайджана еще не сформирована.

Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам заявил вице-премьер Мгер Григорян, отметив, что, должна быть встреча, чтобы сформулировать повестку.

“Я думаю, что сначала должна быть встреча, чтобы определить повестку дня. На данный момент мы будем в рамках повестки 11 января, в частности, 4-го пункта повестки дня”, - сказал Григорян.

Соглашение о создании трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана было достигнуто 11 января на трехсторонней встречи лидеров трех стран в Москве. Оно касается разблокировки всех экономических и транспортных связей региона. Правительство Армении объявило, что в трехсторонней рабочей группе армянскую сторону будет представлять вице-премьер Мгер Григорян. Встреча заместителей премьер-министров Армении, Азербайджана и России состоится 30 января в Москве.