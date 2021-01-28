Растет международное давление, Азербайджан поймет безотлагательность вопроса пленных: Айвазян

Чтобы говорить о стабильности, безопасности и мире в регионе, в первую очередь необходимо создать атмосферу доверия, а для создания атмосферы доверия необходимо решить вопрос возвращения армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, об этом 28 января журналистам заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

“Атмосфера доверия создается в случае решения очень важных вопросов, в первую очередь, это освобождение наших пленников. Я думаю, что Азербайджан должен понять, что это гуманитарный вопрос. Если этим вопросом и дальше будут манипулировать, я уверен, что это для Азербайджана обернется проблемой”, - сказал Айвазян.

По словам главы МИД, межведомственная рабочая группа над этим вопросом работает в ежедневном режиме.

“Если вы заметили, международное давление растет день ото дня, я надеюсь, что Азербайджан поймет, что этот вопрос требует безотлагательного решения”, - заключил Айвазян.