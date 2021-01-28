Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии

Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии , передает корреспондент РИА Новости.

На церемонии инаугурации он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны.

Глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка была невысокой — на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% проголосовали за Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.

В тот же день состоялся референдум по определению формы правления. За усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую республику — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) выступили против всех форм правления.