Садыр Жапаров вступил в должность президента Киргизии
Садыр Жапаров официально вступил в должность главы Киргизии, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии инаугурации он принес присягу, пообещав работать во благо народа, после чего поцеловал флаг страны.
Глава Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова передала Жапарову государственные символы — нагрудный знак и президентский штандарт,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Явка была невысокой — на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% проголосовали за Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.
В тот же день состоялся референдум по определению формы правления. За усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую республику — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) выступили против всех форм правления.
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