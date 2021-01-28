В Армении подтверждено 242 новых случаев COVID-19, выздоровели 592 заболевших

По состоянию на 11:00 29 декабря в Армении подтверждено 242 новых случаев COVID-19, 592 заболевших вылечились, есть 11 летальных исходов. Таким образом, за последние сутки проведено 1 980 тестов, всего проведено 643 606 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 166 669 случаев COVID-19, 156 645 из которых вылечились, есть 3 067 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 195 пациентов.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 762.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.