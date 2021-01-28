Выпрями спину и смотри вперед: послание Сержа Саргсяна по случаю Дня Армии

Армия была и есть основа независимой государственности Армении, гарант безопасности народа Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в послании третьего президента Армении Сержа Саргсяна по случаю Дня Армии.

“Армянская Армия, наше дорогое детище, твой День рождения - один из самых заветных праздников нашего народа, который мы всегда отмечали с радостью. Однако сегодня иное настроение: мы все грустны, скорбим о потере части нашей Родины, по нашим героям, переживаем за будущее нашего государства и народа. Однако родитель ни при каких обстоятельствах не отворачивается от своего дитя, особенно в трудную минуту. Наш народ вырастил своего дитя ценой лишений, претерпевая невыразимые испытания, и вырастил дитя -патриота. Поэтому сегодня я, без сомнений, говорю: с Днем рождения, Армянская Армия! От имени моих соратников и сослуживцев, которые стояли в основе формирования и становления Армии, я говорю Вам, Вы не проиграли, я Вас хорошо знаю. Вас предали, нанесли удар сзади, тяжело ранили. В последние годы делалось все, чтобы дискредитировать и ослабить Вас, но Вы свой долг выполнили полностью. И сегодня тысячи родителей рассказывают о Ваших подвигах, даже не представляя, кто и когда ввел Вас в ловушку.

Враг, который всегда боялся Вас, прекрасно знает, какими коварными средствами он добился своей цели. Вы такие же сильные, пусть никто не бахвалится, что победил Вас. Вы все равно покажете мощь своего кулака, напомните врагу о его не столь далеком постыдном прошлом. Вы были основой нашей независимой государственности, гарантом безопасности нашего народа, наших сестер и братьев в Арцахе.

Выпрямите спину, спрячьте боль, смотрите вперед, извлекая уроки из прошлого. Наш путь, каким бы трудным ни был, мы вместе пройдем его, полагаясь друг на друга, преодолевая все трудности.

Наша большая семья, Родина, наши земли и воды, пропитанные кровью наших героев, сегодня как никогда нуждаются в Вашей защите.

Вечная слава Вам, слава всем нашим героям, живым и павшим, всем кто проложил Ваш славный путь”, - говорится в послании третьего президента Армении.