Роберт Дарбинян присоединился к футбольному клубу «Пюник»
У футбольного клуба «Пюник» новый член команды. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, к команде присоединился 25-летний защитник Роберт Дарбинян.
Дарбинян - воспитанник Тольяттинской академии. Он играл в клубах «Самара», «Ширак», «Арарат-Армения» и «Урарту».
ФК «Пюник» приветствует Роберта Дарбиняна и желает ему удачной игры.
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