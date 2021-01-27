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Роберт Дарбинян присоединился к футбольному клубу «Пюник»

Роберт Дарбинян присоединился к футбольному клубу «Пюник»

У футбольного клуба «Пюник» новый член команды. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе клуба, к команде присоединился 25-летний защитник Роберт Дарбинян.

Дарбинян - воспитанник Тольяттинской академии.  Он играл в клубах «Самара», «Ширак», «Арарат-Армения» и «Урарту».

ФК «Пюник» приветствует Роберта Дарбиняна и желает ему удачной игры.


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