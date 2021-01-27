"Аэрофлот" отменил регулярные международные рейсы Москва-Ереван до 30 апреля

Российский "Аэрофлот" в марте-апреле снова отменяет ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Отменен ряд рейсов с 28 марта по 30 апреля, в том числе рейсы Москва-Ереван. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает компания.

"Аэрофлот" вносит изменения в программу полётов регулярных международных рейсов в связи с продолжением действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.