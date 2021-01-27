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Каннский фестиваль перенесли на июль

Каннский фестиваль перенесли на июль

Каннский фестиваль, проведение которого планировалось в мае, в этом году перенесён на 6-17 июля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили организаторы.

"Каннский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 11–22 мая, пройдет со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года", - говорится на странице киносмотра в Twitter.


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