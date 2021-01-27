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Армелла Шакарян назначена послом Армении в Мексике

Армелла Шакарян назначена послом Армении в Мексике

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Армелла Шакарян назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Мексиканских Соединенных Штатах.

Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.


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