Все 4 социальные сферы будут обслуживаться одной единой социальной службой

Правительство одобрило проект поправок к закону о социальном содействии и к связанным с ним законам. Министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян отметил, что цель проекта - внедрение эффективных механизмов реализации политики, принятой правительством Армении в области социальной защиты. “В частности, правительство Армении приняло политику внедрения интегрированной системы социальных услуг в сфере социальной защиты, которая должна основываться на единой системе оценки социальных потребностей”, - как сообщает Арменпресс, сказал Аракелян.

Министр отметил, что действующим положением предусмотрено создание государственного управления интегрированных социальных услуг, что подразумевает 4 структуры, действующие в текущей социальной сфере: служба социального обеспечения, система семейных пособий, инвалидности и занятости. Было предложено объединить три последних направления в интегрированные социальные услуги, чтобы выполнять все функции через новый офис.

“Предлагается более эффективный механизм, согласно которому вместо создания новой структуры на базе действующей службы социального обеспечения планируется создать единую социальную службу, которая включает в себя все 4 структуры, что даст возможность предоставлять гражданам услуги по принципу одного окна”, - отметил министр, добавив, что система будет внедрена с 1 апреля.

Премьер-министр Никол Пашинян сказал, что правительство формирует этот механизм во избежание лишних проволочек.