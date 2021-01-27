В Испании произошло несколько землетрясений магнитудой выше 4

По меньшей мере три землетрясения, магнитуда которых превышала 4, были зафиксированы ночью в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия). Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду в Twitter региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, "зарегистрировано до трех землетрясений магнитудой более 4". Кроме того, были зафиксированы многочисленные афтершоки меньшей интенсивности. В службу экстренной помощи поступило почти 450 звонков. В результате землетрясений никто не пострадал. Заметнее всего подземные толчки ощущались в муниципалитетах Атарфе, Кульяр-Вега, Санта-Фе и Чаучина.

Как передает газета 20 Minutos, сотни человек, напуганные толчками, вышли этой ночью на улицы в разных населенных пунктах провинции вопреки комендантскому часу, введенному из-за пандемии коронавируса.