Армения считает, что результаты агрессии Азербайджана не могут быть основой длительного мира

Армения считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха не могут основой длительного мира или рассматриваться как возможность регионального сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом в расширенном составе заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

“Сейчас наш регион сталкивается с новыми серьезнейшими вызовами, созданными в результате опасной попытки Азербайджана решить карабахский конфликт силой. Армения не считает, что результаты агрессии и применения силы Азербайджана против Арцаха могут создать основу для долгосрочного мира или рассматриваться как возможность регионального сотрудничества. Иран -важная страна в регионе, и мы уважаем подходы Ирана, по которым он строит свои отношения со своими непосредственными соседями. Тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только долгосрочный и соответствующий интересам всех сторон мир, в котором нет победителей и проигравших, так называемых побед или поражений, может создать реальные гарантии для продвижения безопасности, стабильности и развития в регионе”, - сказал Ара Айвазян.