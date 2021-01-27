Время в Ереване: 11:07:36,   27 Январь

Граждане Армении с 1 февраля смогут въезжать в Российскую Федерацию

Граждане Армении с 1 февраля смогут въезжать в Российскую Федерацию

Запущена дорожная программа “Путешествую без COVID-19”, в рамках которой правительства Армении и России приняли ряд решений. Как передает Арменпресс, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. “С 1 февраля возобновится регулярное двустороннее воздушное сообщение”, - сообщил премьер.

Граждане должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, проведенного максимум за 72 часа до вылета.

Это пилотная программа, которая начнет действовать с 1 февраля по 1 марта включительно. Премьер-министр Армении выразил надежду, что программа будет успешной и с марта она будет задействована уже полностью.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации