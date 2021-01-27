В Армении подтверждено 195 новых случаев COVID-19, вылечились 649 заболевших

По состоянию на 11:00 27 января в Армении подтверждено 195 новых случаев COVID-19, 649 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 144 тестов, всего проведено 641 626 тестов.

Всего подтверждено 166 427 случаев COVID-19, 156 053 из которых вылечились, есть 3 056 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 557 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 761.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля.