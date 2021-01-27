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“Интер”, обыграв “Милан”, вышел в полуфинал розыгрыша Кубка

“Интер”, обыграв “Милан”, вышел в полуфинал розыгрыша Кубка

В четвертьфинале розыгрыша Кубка Италии “Милан” сыграл с “Интером”.

Как передает Арменпресс, на 31-й минуте матча мяч Златана Ибрагимовича вывел “Милан” вперед, однако “Интеру” во втором тайме удалось не только сравнять счет, но и опередить. На 71-й минуте Лукаку безошибочно реализовал пенальти, затем на добавленной минуте победный гол забил Кристиан Эриксен.

“Интер” вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Италии.


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