Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Apple создаст складной iPhone с необычными камерами

Apple создаст складной iPhone с необычными камерами

В Apple работают над смартфоном, который получит гибкий корпус, сильно отличаясь от предыдущих iPhone. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, о новом патенте компании из Купертино сообщает PatentlyApple.

В патенте говорится о применении нескольких камер, для получения панорамного изображения. Фотосенсоры будут интегрированы в гибкий корпус, что обеспечивает различные углы обзора для датчиков. Очевидно, что такое устройство получит и складной экран.

Сроки выхода первого гибкого смартфона от Apple не раскрываются, а патент лишь намекает на эту технологию. Возможно, складывающийся iPhone будет представлен в ближайшие годы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации