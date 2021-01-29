“Ереванский бестселлер”: “Армянские сказки” - самые востребованные: детская литература, декабрь

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за декабрь.

На первой горизонтали - книжка “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

На второй горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На третьем месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

“Гарри Поттер и Комната Секретов” Дж. К. Роулинг на четвертом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На пятом месте баллада Ованеса Туманяна “Конец зла”. Баллада повествует о хитрой лисице и доверчивой кукушке. Кукушка, веря лживой лисице, приносит в жертву своих детенышей, чтобы та не разрушила ее гнездо. Умная ворона советует преподать лисе хороший урок. Когда лисица снова приходит, кукушка ее прогоняет. Лиса узнает, что это ворона посоветовала кукушке, решает отомстить ей и ловит ее. Однако ворона, обманув ее, и приводит к месту, где лежит собака, которая и ловит лису.

На шестой горизонтали детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На седьмом месте рассказ Лилит Акопян “Телетрип”. Рассказ повествует о планете за семью созвездиями, о ее обитателях, о девочке, ее бабушке и дедушке. Жизнь в Телетрипе другая, там другое измерение времени. Жители Телетрипа внимательно следят за событиями на планете Земля и иногда приезжают на нашу планету с особой миссией. Единственное лекарство для этих уникальных людей - искусство. Все на этой необычной планете настолько впечатляюще, что хочется переместиться в этот мир, прожить там одну весну с героиней и ее бабушкой и дедушкой.

На восьмом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и узник Азкабана”. В течение двенадцати лет в тюрьме Азкабана содержался ужасный заключенный по имени Сириус Блэк. Его боятся все, даже маги. Блэк однажды одним лишь проклятием убил одновременно тринадцать человек. Многие думали, что он потомок лорда Волдемора. И теперь Сириусу Блэку удается обмануть даже охранников Азкабана и сбежать из его ненавистной камеры. Однако, Блэк каким-то образом связан с Гарри.

Классическая сказка Диснея “Холодное сердце” занимает девятое место. В счастливом королевстве Арендель царствует вечная зима. Удастся ли принцессе Анне найти сестру и спасти Арендель из когтей зимы.

На десятом месте - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).