Число погибших при взрыве дома в пригороде Баку возросло до двух

Число погибших из-за взрыва дома в пригороде Баку возросло до двух, спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка, поисково-спасательная операция завершена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС Азербайджана.

Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом доме в Хырдалане, под завалами могут быть люди. Спасатели вызволили из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело.

"В Хырдалане из-под завалов дома, где произошел взрыв, извлекли тело ребенка. Поисково-спасательная операция завершена, так как оставшихся под завалами уже нет", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили РИА Новости жители дома, погибший ребенок - дочь женщины, тело которой обнаружили во вторник под завалами.