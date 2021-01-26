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Во Франкфурте-на-Майне неизвестный ранил ножом нескольких человек

Во Франкфурте-на-Майне неизвестный ранил ножом нескольких человек

Неизвестный мужчина ранил нескольких человек ножом во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен). Как сообщила во вторник местная полиция в Twitter, нападавший задержан, угрозы для населения нет.

"Поступили сообщения о человеке, который ранил нескольких прохожих", - говорится в сообщении. "Обстоятельства выясняются", - сообщили в правоохранительных органах. Пострадавшие госпитализированы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со своей стороны уточняет, что задержанный был под воздействием наркотиков.

Нападение произошло рядом с центральным вокзалом, этот квартал известен неблагоприятной криминогенной обстановкой.


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