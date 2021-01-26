Нигерийский форвард покинул “Пюник”

Ереванский футбольный клуб “Пюник” по обоюдному согласию расторг контракт с нигерийским нападающим Стефаном Альфредом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Альфред присоединился к “Пюнику” в сезоне 2019/2020. В 25 официальных матчах в составе “Пюника” 23-летний форвард был автором 7-и голов и двух голевых передач.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.