ПАСЕ призвала реализовать пункты трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала реализовать пункты заявления по Нагорному Карабаху, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в докладе Мониторинговой комиссии ПАСЕ.

“Что касается урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то Ассамблея призывает Армению и Азербайджан воздерживаться от риторики, которая препятствует политическому диалогу, как можно скорее реализовать положения трехстороннего заявления, касающиеся гуманитарных вопросов, немедленно приступить к обмену военнопленными и телами погибших, уважать культурное наследие”, - говорится в докладе ПАСЕ.

В докладе ПАСЕ выразила обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав человека в ходе конфликта, а также сообщениями о посягательствах на религиозные и культурные памятники.