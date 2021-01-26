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ПАСЕ призвала реализовать пункты трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

ПАСЕ призвала реализовать пункты трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Парламентская ассамблея Совета Европы призвала реализовать пункты заявления по Нагорному Карабаху, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в докладе Мониторинговой комиссии ПАСЕ.

“Что касается урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то Ассамблея призывает Армению и Азербайджан воздерживаться от риторики, которая препятствует политическому диалогу, как можно скорее реализовать положения трехстороннего заявления, касающиеся гуманитарных вопросов, немедленно приступить к обмену военнопленными и телами погибших, уважать культурное наследие”, - говорится в докладе ПАСЕ.

В докладе ПАСЕ выразила обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав человека в ходе конфликта, а также сообщениями о посягательствах на религиозные и культурные памятники.


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