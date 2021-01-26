Названы города, в которые туристы покупали самые дорогие авиабилеты

Названы города, перелеты в которые в прошлом году обошлись путешествующим бизнес-классом дороже всего, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей, летающих с комфортом, и определили, что некоторые из них платили за дорогу в оба конца почти 300 тысяч рублей, а в один — почти 200 тысяч рублей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Чаще всего дорогие билеты были приобретены на дальнемагистральные рейсы, например, из Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Рекордсменом оказался перелет бизнес-классом из Красноярска в Москву и обратно за 290 тысяч рублей. Несколько меньше было потрачено на поездку из Владивостока в Санкт-Петербург и назад — 248 тысяч рублей. На третьем месте — билет из Хабаровска в Москву и обратно за 240 тысяч рублей.

В рейтинге самых небюджетных полетов в одну сторону первое место занял рейс из Владивостока в Калининград за 202 тысячи рублей. На втором — из Владивостока в Москву за 186 тысяч рублей. Замыкает тройку маршрут из Тюмени в Астрахань — за 180 тысяч рублей.