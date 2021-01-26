На российской стороне автодороги Степанцминда-Ларс скопилось около 500 грузовых автомобилей

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги. Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари. Перевал Варденяц и автодорога Горис-Капан Сюникской области труднопроходимы для грузовых автомобилей с прицепом. На автодорогах Сараван-Зангер Вайоц Дзорской области и на всех автодорогах Сюникской области местами гололедица.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей. На российской стороне скопилось 500 грузовых автомобилей.

МИД Армении информирует: решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.