Арман Оганесян будет выступать за «Пюник»

У футбольного клуба «Пюник» полонение. К команде присоединился 27-летний защитник Арман Оганесян. Оганесян - воспитанник «Пюника».

Как сообщает Арменпресс, помимо «Пюника», он играл в «Алашкерте», «Шираке», «Арарат-Армения», «Гандзасар-Капане» в Армении. За границей Оганесян играл в украинском клубе «Зирка» и казахском «Тоболе».