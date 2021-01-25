Арман Оганесян будет выступать за «Пюник»
У футбольного клуба «Пюник» полонение. К команде присоединился 27-летний защитник Арман Оганесян. Оганесян - воспитанник «Пюника».
Как сообщает Арменпресс, помимо «Пюника», он играл в «Алашкерте», «Шираке», «Арарат-Армения», «Гандзасар-Капане» в Армении. За границей Оганесян играл в украинском клубе «Зирка» и казахском «Тоболе».
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