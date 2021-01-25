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Арман Оганесян будет выступать за «Пюник»

Арман Оганесян будет выступать за «Пюник»

У футбольного клуба «Пюник» полонение. К команде присоединился 27-летний защитник Арман Оганесян. Оганесян - воспитанник «Пюника».

Как сообщает Арменпресс, помимо «Пюника», он играл в «Алашкерте», «Шираке», «Арарат-Армения», «Гандзасар-Капане» в Армении. За границей Оганесян играл в украинском клубе «Зирка» и казахском «Тоболе».


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