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Состоятся парламентские слушания на тему «Наука как опора безопасности и развития»

Состоятся парламентские слушания на тему «Наука как опора безопасности и развития»

По инициативе Постоянной комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта состоятся парламентские слушания на тему «Наука как опора безопасности и развития».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт НС Армении, парламентские слушания состоятся 1 февраля, в 11:00 часов.


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