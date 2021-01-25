По инициативе Постоянной комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта состоятся парламентские слушания на тему «Наука как опора безопасности и развития».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт НС Армении, парламентские слушания состоятся 1 февраля, в 11:00 часов.